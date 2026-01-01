The Fog - Nebel des Grauens
Als das kalifornische Küstenstädtchen Antonio Bay sein 100-jähriges Bestehen feiert, zieht plötzlich dichter Nebel auf. Die verdammten Seelen ertrunkener Seeleute sind zurück, um sich für ihren Tod zu rächen! Denn einst wurden die Geister von den Gründungsvätern um Gold und Leben betrogen. Radiomoderatorin Stevie Wayne (Adrienne Barbeau), Pater Malone (Hal Holbrook), das kirchliche Oberhaupt der Stadt, Elizabeth Solley (Jamie Lee Curtis) und Nick Castle (Tom Atkins) sehen sich mit einer übernatürlichen Invasion konfrontiert, aus der es kein Entrinnen gibt... Horror-Klassiker und episches Werk aus der Feder von Filmemacher John Carpenter (u.a. „Halloween“ und „Das Dorf der Verdammten“).
