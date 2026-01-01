The Fountain
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
The Fountain
Ein Mann, eine Mission, drei Zeitalter. 1535 versucht der Konquistador Tomas in einem Maya-Heiligtum im südamerikanischen Dschungel den Quell ewigen Lebens zu finden. Fünfhundert Jahre später arbeitet der Wissenschaftler Tommy Creo (Hugh Jackman) verzweifelt an einer neuen Heilmethode für Krebs, um seiner todkranken Frau Isabel 'Izzy' Creo (Rachel Weisz) das Leben zu retten. Doch Izzy hat ihre Methode gefunden, den bevorstehenden Tod zu akzeptieren: Für ihren Mann schreibt sie ein Buch, das vom Schicksal des Eroberers Tomas erzählt, und bittet ihn, es zu beenden. Doch erst im Jahr 2500 in einer fantastischen Reise, die ihn durch Raum und Zeit in die Transzendenz führt, findet Tom die Antwort auf seine Suche...
Genre:Drama, Mystery, Romanze, Science Fiction
Produktion:US, CA, 2006
Altersfreigabe:
12
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