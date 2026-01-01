The Fourth Musketeer
The Fourth Musketeer
Ein junger Mann auf der Suche nach Ruhm und Ehre betritt die große Bühne von Paris: d’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um sich den legendären Musketieren des Königs anzuschließen. Voller Ehrgeiz und Abenteuerlust trifft er auf die berühmten Kämpfer, die nicht nur für ihre Tapferkeit, sondern auch für ihre Loyalität bekannt sind. Doch der Zeitpunkt könnte gefährlicher kaum sein. Die Musketiere stehen im offenen Konflikt mit den Gardisten des mächtigen Kardinals Richelieu, und die politische Lage ist angespannt. Schnell gerät d’Artagnan in Intrigen, rivalisierende Machtspiele und riskante Duelle. Während er versucht, sich seinen Platz unter den Musketieren zu verdienen, muss er Mut, Geschick und Entschlossenheit beweisen. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, und jede Entscheidung kann über Leben und Tod bestimmen. Inmitten von Ehre, Verrat und packender Action wächst d’Artagnan über sich hinaus und kämpft für seinen Traum, ein wahrer Musketier zu werden.