The Friend
Matt und Nicole Teague leben mit ihren beiden Töchtern in Alabama ein glückliches Leben, bis Nicole die Diagnose erhält: unheilbarer Eierstockkrebs. Die Familie steht vor einer emotionalen und organisatorischen Zerreißprobe. In dieser schweren Zeit kommt ihr bester Freund Dane Faucheux zur Hilfe. Eigentlich wollte er nur für ein paar Wochen bleiben, doch aus Tagen werden Monate. Dane stellt sein eigenes Leben zurück, um Matt und Nicole zu unterstützen – er übernimmt den Haushalt, kümmert sich um die Kinder und wird zum emotionalen Anker. Während Nicoles Zustand sich verschlechtert, offenbaren Rückblenden die Geschichte ihrer Freundschaft, die Höhen und Tiefen der Ehe und die Opfer, die alle bringen müssen.
Genre:Drama
Produktion:US, GB, 2019
12
