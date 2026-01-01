The Gangster, The Cop & The Devil
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
The Gangster, The Cop & The Devil
Südkorea: In der Stadt Cheonan kommt es zu einer Reihe ungeklärter Morde. Kommissar Jung Tae-seok (Kim Mu-yeol) ermittelt in dem Fall. Aufgrund des Tathergangs sowie der charakteristischen Stichverletzungen vermutet der Kriminalermittler, dass es sich hier um einen Serienmörder handeln könnte. Als auch der Gangsterboss Jang Dong-su (Ma Dong-seok) von dem rätselhaften Killer (Kim Sung-kyu) angegriffen und schwer verletzt wird, schmieden die Männer eine ungewöhnliche Allianz. Polizist Jung arbeitet mit dem Top-Kriminellen Jang zusammen, um die mörderische Bestie zur Strecke zu bringen. - Preisgekrönter Krimi-Thriller des südkoreanischen Filmemachers Lee Won-tae.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.