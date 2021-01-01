The Girl Who Believes in Miracles
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
The Girl Who Believes in Miracles
Anders als die meisten Menschen ist Sara bereit, Gott beim Wort zu nehmen. Als sie von einem Pastor hört, dass der Glaube buchstäblich Berge versetzen kann, beginnt sie fleißig zu beten. Und dann geschehen besondere Dinge: Was mit einem auf mysteriöse Weise geheilten Vogel beginnt, setzt sich mit Wundern überall in der Stadt fort. Ist Sara etwa eine Wunderheilerin? Das Mädchen verweist zwar auf Gott, doch der überwältigende Ansturm von öffentlichem Interesse fordert bald seinen Tribut von Sara. Wird es ihrer Familie gelingen, ihr "Wundermädchen" zu retten, bevor es zu spät ist?
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2021 Trailmaker Productions - Daredo