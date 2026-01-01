The Good Neighbor
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
The Good Neighbor
Um eine anstrengende Zeit in seinem Leben hinter sich zu lassen, nimmt der US-Journalist David einen beruflichen Auftrag im lettischen Riga an. Er zieht in das Ferienhaus eines Freundes und lernt seinen sehr freundlich wirkenden Nachbarn Robert kennen. Eines Nachts ereignet sich eine Tragödie, die Davids Leben für immer verändern wird: Er überfährt eine junge Frau, und sein Nachbar hilft ihm, den Unfall zu vertuschen. Davids Gewissen lässt ihn jedoch nicht mehr ruhig schlafen ...
Genre:Thriller, Drama, Action
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH