Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Great Buck Howard

The Great Buck Howard

87 Min.Ab 0
Kabel Eins CLASSICS87 Min.Ab 0
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
The Great Buck Howard

The Great Buck Howard

Vater- und Sohn-Gespann Tom und Colin Hanks unterhalten in einer Komödie voller Abenteuer: Troy Gable ist gelangweilt von seinem Jurastudium und lässt sich von dem TV-Magier Buck Howard als dessen Assistent engagieren. Troy legt sich für seinen Boss ins Zeug, nichtsahnend, dass dieser kurz vor seinem Karriere-Aus steht. Mit der Zeit gewinnt der alte Buck wieder mehr Zuschauer, was jedoch nicht zuletzt an dem talentierten und charismatischen Troy liegt.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© LionsGate International (UK) Limited