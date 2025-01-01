The Gunman
111 Min.Ab 16
The Gunman
Packender Actioner mit Oscargewinner Sean Penn - basierend auf dem Kriminalroman "The Prone Gunman" des französischen Autors Jean-Patrick Manchette: Der ehemalige Söldner und Scharfschütze Jim Terrier will einfach nur seinen Ruhestand genießen. Plötzlich holt ihn seine Vergangenheit ein und er gerät ins Visier seines früheren Auftraggebers. Es folgt eine gnadenlose Verfolgungsjagd von Afrika über London quer durch Europa ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2015
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH