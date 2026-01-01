The Hateful 8
162 Min.Ab 16
162 Min.Ab 16
The Hateful 8
Regisseur Quentin Tarantino schafft einen spannungsvollen Western-Thriller mit Starbesetzung: Ein Schneesturm treibt acht Fremde in eine abgelegene Hütte in Wyoming. Unter den Schutzsuchenden befinden sich ein Kopfgeldjäger, ein Henker, ein Bürgerkriegsveteran und eine gesuchte Verbrecherin, doch im Laufe der Zeit wird klar: Jeder hat ein Geheimnis zu verbergen.
Genre:Western
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG