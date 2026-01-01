The Hillside Strangler
89 Min.Ab 18
89 Min.Ab 18
The Hillside Strangler
Bianchi bekommt in seinem Leben nicht wirklich was auf die Reihe. Er träumt davon Cop zu werden, was ihm aber nicht gelingen will. Als ihn seine Mutter zu seinem Cousin nach L.A. schickt, beginnt für ihn der Weg ins Verderben. Vetter Angelo Buono ist im Zuhältergeschäft tätig und wird eines Tages von einer konkurrierenden Bande verprügelt. Aus Rache bringen Bianchi und Buono wenig später eine Prostituierte um, die für die Konkurrenz auf die Straße geht. Da es ihnen irgendwie Spaß zu machen scheint Frauen zu quälen und zu töten, bleibt es nicht bei einem Opfer. Und als die hiesige Presse beginnt die „Hillside Strangeler“ in ihr Tagesprogramm aufzunehmen, finden die Serientäter immer mehr Gefallen an ihrem mörderischen Tun…
Genre:Dokudrama, Thriller
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH