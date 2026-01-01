The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit
The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Drei Frauen, drei Leben, drei Schicksale – verbunden durch ein Buch, das alles verändert. In verschiedenen Jahrzehnten verfolgen wir die Wege von Virginia Woolf, die in den 1920er Jahren mit inneren Kämpfen ringt und zugleich ihren Roman „Mrs. Dalloway“ erschafft. Jahrzehnte später lebt Laura Brown in einem scheinbar perfekten Vorstadtleben, das von Routine und unerfüllten Sehnsüchten geprägt ist, während sie sich in Woolfs Werk verliert. In der Gegenwart schließlich plant Clarissa Vaughan eine Feier für ihren schwer kranken Freund und wird dabei mit den Zerbrechlichkeiten von Liebe, Leben und Erinnerung konfrontiert. Die Geschichten dieser drei Frauen verweben sich zu einem eindringlichen Porträt über Zeit, Identität und die Kraft der Literatur. „The Hours“ ist ein tief bewegendes Drama über Entscheidungen, verpasste Chancen und den Mut, sich dem eigenen Leben zu stellen.