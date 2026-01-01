The Hunters - Auf der Jagd nach dem verlorenen Spiegel
Jordyn (Michelle Forbes) und Carter Flynn (Dan Payne) sind Archäologen aus Leidenschaft und Mitglied einer geheimen Organisation namens 'Jäger'. Ihre Aufgabe ist es, Artefakte aus der Märchen- und Sagenwelt zu finden und in Sicherheit zu bringen. Mason Fuller (Victor Garber), einer ihrer alten Freunde, ist besessen davon, die vier Scherben eines magischen Spiegels zu finden. Dieser soll seinem Besitzer jeden Wunsch erfüllen. Als Jordyn und Carter von einer Mitarbeiterin verraten werden und spurlos verschwinden, hofft Mason, dass ihre Söhne Paxton (Robbie Amell) und Tripp (Keenan Tracey) etwas über den Verbleib der restlichen Scherben wissen. Von Dylan Savini (Alexa PenaVega), einer jungen sogenannten 'Jägerin', erfahren die beiden die Wahrheit über die Mission ihrer Eltern. Die drei beschließen, die restlichen Scherben des Spiegels zu finden und anschließend ihre Eltern zu retten...