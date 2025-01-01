The I inside - Im Auge des Todes
Als Simon Cable (Ryan Phillippe) im Krankenhaus erwacht, ist sein Gedächtnis ein schwarzes Loch – keine Erinnerung an den Unfall, keine Spur von den letzten zwei Jahren. Doch kaum verabreicht man ihm ein Beruhigungsmittel, katapultiert ihn sein Bewusstsein zwei Jahre in die Vergangenheit. Gefangen zwischen Zeitebenen, beginnt für Simon ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit. Realität und Wahn verschwimmen, Hinweise tauchen auf – und verschwinden wieder. Je tiefer er gräbt, desto gefährlicher wird das Puzzle seiner eigenen Geschichte. Was ist wirklich passiert? Und wem kann er noch trauen – sich selbst eingeschlossen?
