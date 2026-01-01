The Jurassic Games
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Jurassic Games
In einer nicht allzu fernen Zukunft lässt eine TV-Show namens 'Jurassic Games' zehn zum Tode Verurteilte in einem Virtual-Reality-Spiel wie Gladiatoren gegeneinander antreten, bei dem es am Ende nur einen Überlebenden geben wird. Um die Zuschauer bei Laune zu halten, werden Dinosaurier auf die Mitspieler losgelassen. Die Show ist zwar hoch umstritten, aber die Einschaltquoten scheinen den Machern recht zu geben. Der Produzentin geht die Show dagegen nicht weit genug, schließlich gibt es immer noch einen Überlebenden. Doch gegen ihre Pläne regt sich Widerstand in der Redaktion und schon bald droht die ganze Show vollkommen zu eskalieren.
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH