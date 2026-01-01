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The King's Avatar: For the Glory

The King's Avatar: For the Glory

95 Min.Ab 12
ProSieben MAXX95 Min.Ab 12
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The King's Avatar: For the Glory

Ye Xiu und sein Freund Su Muqiu träumen von einer Karriere im E-Sport. Sie schließen sich zu einem Team zusammen und wollen nun ganz groß durchstarten. Der Besitzer des Internetcafés, in dem die beiden arbeiten, erklärt sich bereit, die Jungs zu sponsern, sodass ihnen nun nichts mehr im Weg steht ...

Genre:
Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Drama
Produktion:
CN, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH (ehemals:Koch Films GmbH)