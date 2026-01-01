The King's Daughter
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
The King's Daughter
Auf der Suche nach ewigem Leben ist König Ludwig XIV. (Pierce Brosnan) jedes Mittel recht. Der französische Regent scheint sein Ziel erreicht zu haben, als er eine Meerjungfrau (Fan Bingbing) fängt und deren übernatürliche Lebensenergie in einer okkulten Opferzeremonie abzapften will. Der Seemann Kapitän Yves (Benjamin Walker) und des Königs uneheliche Tochter Marie-Josephe (Kaya Scodelario) kommen hinter das morbide Geheimnis. Nun versuchen sie in Versailles den Mord an der Meerjungfrau um jeden Preis zu verhindern. - Der Fantasyfilm von Sean McNamara basiert auf dem Roman „Das Lied von Mond und Sonne“ (1997).
Genre:Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.