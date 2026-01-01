The Last Note - Sinfonie des Lebens
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
The Last Note - Sinfonie des Lebens
Nach dem Tod seiner Frau kehrt der berühmte, alternde Pianist Henry Field (Patrick Stewart) nach längerer Pause auf die Bühne zurück. Unerklärlicherweise leidet er jedoch plötzlich unter extremem Lampenfieber. Mit Hilfe der seelenverwandten Musikkritikerin Helen Morrison (Katie Holmes), die selbst eine schwere Zeit zu verarbeiten hat, setzt er sich mit seinem bisherigen Leben auseinander und kann mit seiner Vergangenheit abschließen...
Genre:Drama, Musik
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH