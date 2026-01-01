The Last Rite - Don't Let Him In
The Last Rite - Don't Let Him In
Lucy steht am Anfang ihrer medizinischen Laufbahn und wagt gemeinsam mit ihrem Partner einen Neuanfang in einem abgeschiedenen Haus. Doch kaum eingezogen, verändert sich die Atmosphäre spürbar. Ein diffuses Unbehagen breitet sich aus, das sich nicht erklären lässt. Nächtliche Albträume werden immer intensiver und scheinen bald mehr zu sein als bloße Einbildung. Je länger Lucy in dem Haus lebt, desto stärker greift eine dunkle, unerklärliche Kraft nach ihr. Ihre Wahrnehmung verändert sich, ihr Verhalten wird zunehmend unkontrollierbar, und die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn beginnt zu verschwimmen. Was zunächst wie Stress oder Müdigkeit erscheint, entpuppt sich als etwas weit Unheimlicheres. Als die Situation eskaliert, bleibt nur eine letzte Hoffnung: ein Exorzismus. Doch dieser Eingriff ist riskant und verlangt Lucy alles ab – körperlich wie seelisch. Während die Menschen um sie herum verzweifelt versuchen, sie zu retten, wird klar, dass sie nicht nur gegen eine fremde Macht kämpft, sondern auch gegen den Verlust ihrer eigenen Identität.