The Limey
89 Min.Ab 16
Frisch aus dem Gefängnis reist der britische Gangster Wilson in das ihm unbekannte L.A. Seine Tochter Jenny, ein Leben lang vernachlässigt, starb hier unter mysteriösen Umständen. Nun will er ihren Tod aufklären. Oder besser: rächen! Bald gerät der undurchsichtige Musikproduzent Terry Valentine in Wilsons Visier: Mit ihm hatte die junge Jenny ein Verhältnis...Genialer Coup! Voller Überraschungen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 1999 Artisan Pictures, Inc. All Rights Reserved.