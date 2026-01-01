The Lodgers - Zum Leben verdammt
The Lodgers - Zum Leben verdammt
In einem abgelegenen, von düsteren Wäldern umgebenen Haus leben die verwaisten Zwillinge Rachel und Edward, gefangen in den Fesseln eines uralten Familienfluchs. Seit ihrer Kindheit folgen sie strengen Regeln, die ihnen durch ein unheilvolles Schlaflied auferlegt wurden: Sie dürfen niemanden hereinlassen, müssen sich pünktlich vor Mitternacht in ihre Zimmer zurückziehen und dürfen sich niemals voneinander trennen. Diese scheinbar einfachen Vorschriften dienen einem einzigen Zweck – eine unheimliche Präsenz fernzuhalten, die das Haus bei Einbruch der Dunkelheit heimsucht. Doch mit zunehmendem Alter beginnen Zweifel und Sehnsucht nach Freiheit zu wachsen. Besonders Rachel stellt die Regeln infrage und wünscht sich ein eigenes Leben jenseits der bedrückenden Isolation. Als sie beginnt, die Grenzen des Verbots zu überschreiten, geraten die Kräfte, die im Verborgenen lauern, in Bewegung. Die Konsequenzen sind unaufhaltsam. Zwischen Angst, Geheimnissen und wachsender Bedrohung wird das Haus selbst zu einem Gefängnis, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.