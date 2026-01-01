The Machine Girl
92 Min.Ab 18
92 Min.Ab 18
The Machine Girl
Ami Hyuga und ihr jüngerer Bruder Yu leben trotz des frühen Todes ihrer Eltern ein glückliches Leben. Was Ami nicht weiß: Ihr Bruder wird von einer Jugendbande terrorisiert. Als er schließlich umgebracht wird, schwört Ami blutige Rache. Doch beim Versuch, die Mörder ihres Bruders zu töten, wird sie gefangen genommen, brutal gefoltert, und ihr Unterarm amputieren. Nun will Ami Rache.
Genre:Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film