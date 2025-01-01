The Maid: Dunkel Geheimnisse dienen niemandem
104 Min.Ab 18
The Maid: Dunkel Geheimnisse dienen niemandem
Als Joy ihren Dienst in einem abgelegenen Königshaus antritt, ahnt sie nicht, dass ihr Vorgängerin unter mysteriösen Umständen verschwunden ist – und nun als ruheloser Geist durch die Flure wandert. Während Joy versucht, die Wahrheit hinter dem Verschwinden aufzudecken, stößt sie auf eine düstere Familiengeschichte voller Verrat, Schuld und tödlicher Geheimnisse. Je tiefer sie gräbt, desto gefährlicher wird ihre Suche – denn manche Wahrheiten wollen nicht ans Licht.
Genre:Horror, Mystery, Thriller
