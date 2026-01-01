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The Man from Nowhere

The Man from Nowhere

115 Min.Ab 16
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The Man from Nowhere

Nach einem Schicksalsschlag zieht sich Cha Tae-sik aus seinem bisherigen Leben zurück und fängt noch einmal ganz von vorne an. Er arbeitet als Pfandleiher und schließt Freundschaft mit einem Nachbarskind. Die Mutter der kleinen So-mi lässt sich im Zuge ihrer Drogensucht mit finsteren Gestalten ein, die ihre Tochter entführen. Um das Mädchen zu befreien, begibt sich Cha Tae-sik auf gefährliche Pfade.

Genre:
Action, Krimi-Drama
Produktion:
KR, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Splendid Medien AG