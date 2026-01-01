The Morning After - Zweisam im Stau
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
The Morning After - Zweisam im Stau
Holly (Madeline Zima aus „Subservience“ und „Californication“) lernt in einer Bar den attraktiven Guy (Joel David Moore aus „Avatar“) kennen und beiden verbringen angetrunken die Nacht miteinander. Nach dem One-Night-Stand wollen sie getrennte Wege gehen, doch Hollys Wagen steht noch vor der Bar. Guy bietet an, sie zurückzufahren. Doch die beiden stecken schnell in einem kilometerlangen Stau fest.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film