The New Detectives - Die Stimme der toten Soldaten | True Crime Doku

Das Grab eines unbekannten Soldaten erinnert auf eindringliche Weise daran, dass manche Opfer nie nach Hause zurückkehren werden. Forensische Anthropologen graben Fort William Henry aus dem Franzosen- und Indianerkrieg sowie Gräber aus dem Bürgerkrieg aus, um trotz fehlender Namen die Todesursache festzustellen. Im Zentralen Identifikationslabor in Hawaii (CILHI) suchen Wissenschaftler nicht nur weltweit nach Überresten, sondern nutzen auch die DNA von Verwandten mütterlicherseits, um sonst namenlose Soldaten zu identifizieren.
