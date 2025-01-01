The New Detectives - Mind Hunter | Die schlimmsten Serienmörder Amerikas
52 Min.Ab 16
52 Min.Ab 16
The New Detectives - Mind Hunter | Die schlimmsten Serienmörder Amerikas
Die Behavioral Science Unit des FBI ist auf das "Profiling" von Serienmördern spezialisiert. In dieser True Crime Doku beleuchtet Robert Ressler den Fall des "Vampire Killers von Sacramento", der Organe entfernte und das Blut seiner Opfer trank. Die Academy Group, ehemalige FBI-Profiler, unterscheidet Serienmörder in "organisiert" und "desorganisiert". Ressler führt ausführliche Interviews mit John Wayne Gacy, um Einblicke in seine Psyche zu gewinnen. Er vermutet, dass Gacy mindestens doppelt so viele Menschen getötet hat, wie die 33 Morde, für die er verurteilt wurde.
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71