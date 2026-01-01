The Night Before Halloween
The Night Before Halloween
Für Emily Watson (Noell Coet) ist nach einem tragischen Autounfall nichts mehr so, wie es war. Ihre Mutter ist dabei ums Leben gekommen und Emily ist durch diesen Schock erblindet und traumatisiert. Unter Schuldgefühlen und Erinnerungslücken leidend lebt die Teenagerin nun bei David (Daniel Hugh Kelly), ihrem Vater. Dieser macht sich schwere Vorwürfe. In der Nacht vor Halloween geht ihr Vater aus. Für das erste Date seit geraumer Zeit lässt er seine Tochter trotz aller Zweifel allein zurück. Mit fatalen Folgen. Ein maskierter Killer schleicht sich ins Haus und terrorisiert Emily. Er verfolgt sein Opfer auf Schritt und Tritt durch das riesige Anwesen. Ohne ihr Augenlicht auskommend, versucht das hilflose Mädchen trotz ihres Handicaps dem bewaffneten Eindringling zu entkommen und die Nacht zu überleben …