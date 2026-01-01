The Penthouse - Gefährliche Aussicht
89 Min.Ab 12
Haben sie zu viel gesehen? Ein Ehepaar kauft die Wohnung ihrer Träume mit Meerblick. Die Yachten, die im Schatten des Hochhauses anlegen, gehören zu ihren Nachbarn. Das angenehme Luxusleben gerät aus den Fugen, nachdem sie einen Bootsbesitzer bei einem Verbrechen beobachtet haben. Der vermeintliche Gangster tut alles, um sein Geheimnis zu bewahren. Oder steckt etwa mehr hinter seinem Motiv?
Genre:Thriller
