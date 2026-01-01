The Pool
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Pool
Ein verlassenes Filmset in Thailand wird zum Schauplatz eines realen Survival-Thrillers: Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände sind der Set-Mitarbeiter Day (Theeradej Wongpuapan) sowie dessen Freundin Koi (Ratnamon Ratchiratham) in einem leergepumpten Turmspringbecken gefangen! Vom Boden aus kann das Paar die 6 Meter hohen Wände unmöglich erklimmen. Völlig auf sich allein gestellt müssen Day und Koi tagelang in der misslichen Lage klarkommen, wobei die größte Gefahr von einem Krokodil ausgeht, das ebenfalls im Becken gefangen ist. - Der preisgekrönte Thriller des thailändischen Regisseurs Ping Lumpraploeng wurde u.a. beim Fantasy-Filmfestival in Brüssel ausgezeichnet.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.