The Prank
Die drei High-School-Studenten Conner, Jordan und Chunk haben genug davon, als Mobbing-Opfer von Dax und Omar in ständiger Angst zu leben und hecken den ultimativen Racheplan aus. Sie entführen einen ihrer Peiniger, um den Spieß umzudrehen und vor laufender Kamera Revanche zu nehmen. Doch schon bald gehen sie mit ihrem Streich einen Schritt zu weit und sehen sich mit Konsequenzen konfrontiert, die nicht mehr rückgängig zu machen sind...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
