The Promise: Wu ji - Die Reiter der Winde
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
The Promise: Wu ji - Die Reiter der Winde
Das kleine verwaiste Mädchen Qingcheng geht aus Not einen Pakt mit der Göttin der Unendlichkeit ein. Für ein Leben in Glanz und Wohlstand, welches ihr die Bewunderung aller Männer zusichert, würde sie im Gegenzug nie erfahren, was wahre Liebe bedeutet. 20 Jahre später rettet Kunlun, der Sklave eines mächtigen Generals Guangming, ihr nach einem siegreichen Gefecht gegen Aufständische das Leben.
Genre:Romanze, Fantasie, Action, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film