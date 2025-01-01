The Quest - Die Herausforderung
95 Min.Ab 16
The Quest - Die Herausforderung
Action-Star Van Damme spielt einen Straßenkriminellen, der auf der Flucht vor der Polizei in ein verbotenes Reich von Waffenschmugglern, Piraten und einem uralten, legendären Kampfsport-Turnier der Unterwelt stößt. Dort treten die tödlichsten Kämpfer der Welt in einem furiosen Kampf gegeneinander an. Zum Wettbewerb gezwungen, steht Christopher vor dem ultimativen Test, im Kampf um Leben und Tod.
Genre:Action, Abenteuer, Drama, Thriller
Copyrights:© Tiberius Film