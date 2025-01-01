Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Quiet Hour – Time is Running Out

Planet Horror86 Min.Ab 12
Ein Alien-Angriff hat die Erde verwüstet und sämtliche natürliche Ressourcen vernichtet. In dieser postapokalyptischen Welt muss die 19-jährige Sarah ihren blinden Bruder und ihr Zuhause vor den gewalttätigen außerirdischen Invasoren verteidigen, und vor den abtrünnigen Plünderern und Kannibalen, die versuchen, sie anzugreifen.

Genre:
Drama, Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film