The Reluctant Fundamentalist - Tage des Zorns
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
The Reluctant Fundamentalist - Tage des Zorns
Romanverfilmung nach dem gleichnamigen Werk von Mohsin Hamid mit Riz Ahmed, Kate Hudson und Kiefer Sutherland: Changez Khan stammt aus Pakistan und lebt den American Dream. Er erarbeitet sich einen lukrativen Job und führt ein Leben auf der Überholspur. Das ändert sich schlagartig, als der Terroranschlag auf das World Trade Center die Welt erschüttert. Changez hat plötzlich mit Vorurteilen und Anfeindungen zu kämpfen und beschließt, in seine Heimat zurückzukehren.
Genre:Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH