The Returned
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
The Returned
Es mutet an wie ein pervertiertes Flüchtlingsszenario: Völlig unvermittelt, unversehrt und ohne Erklärung kehren weltweit geschätzte siebzig Millionen Menschen aus ihren Gräbern ins Leben zurück. Statt vom Hunger auf Menschenfleisch sind diese Zombies aber nur von einem Wunsch beseelt. Wieder den alten Platz in ihrem sozialen Umfeld einzunehmen. Doch die Re-Integration ist schwierig, zumal die Zurückgekehrten seltsame Verhaltensweisen zeigen, die zur echten Gefahr für die Menschheit werden könnten...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH