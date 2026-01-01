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The Ring

The Ring

111 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS111 Min.Ab 16
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Nachdem ihre Nichte auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, beschließt die Journalistin Rachel ihrem Tod auf den Grund zu gehen. Dabei findet sie ein Videoband mit surrealen und albtraumhaften Szenen. Kaum ist das Video zu Ende, klingelt das Telefon und eine eiskalte Stimme teilt Rachel mit, dass sie in genau sieben Tagen sterben wird. Die Zeit drängt. Verstört wendet sich die junge Mutter an ihren Ex-Freund Noah, der die Videoaufzeichnung untersucht und Erschreckendes feststellt.

Genre:
Horror, Thriller, Mystery
Produktion:
US, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.