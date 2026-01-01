The Riot Club
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
The Riot Club
Die Universität Oxford steht für Prestige, Tradition, Macht - und moralische Abgründe. Die beiden Erstsemester Miles und Alistair könnten unterschiedlicher nicht sein, doch sie erliegen beide der düsteren Anziehungskraft eines Geheimbundes: Alkohol, Eskalation und Privilegien bis zum Abwinken erwarten die jungen Männer. Mitglied des "Riot Clubs" zu sein, hat jedoch auch seinen Preis.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH