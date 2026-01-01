The Romantics
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
The Romantics
Zur Hochzeit von Lila und Tom versammelt sich die alte College-Clique in Long Beach. Während die anderen in Begleitung erscheinen, reist Laura alleine an und wirkt sichtlich nervös. Nicht nur die Rede als Trauzeugin belastet sie, sondern vor allem das Wiedersehen mit Tom - ihrer einst großen Liebe. Zwischen Geständnissen und unterdrückten Emotionen droht die Feier zu einem Wendepunkt für alle Beteiligten zu werden ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH