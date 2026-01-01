The Shepherd
Eine verbrecherische amerikanische Special Forces-Einheit will Heroin im Wert von 35 Millionen Dollar in die Vereinigten Staaten schmuggeln. Dabei gibt es nur ein Problem: Border Patrol-Agent Jack Robideaux, ein ehemaliger Cop der Mordkommission, der seinen eigenen Plan verfolgt. Robideaux nimmt es mit Selbstmordattentätern, sadistischen Folterknechten und korrupten Beamten auf beiden Seiten der Grenze auf und kennt keine Gnade, als er in diesem explosiven Actionthriller im Alleingang versucht, ein ganzes Kartell zu zerstören...
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH