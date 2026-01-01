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The Silence

The Silence

88 Min.Ab 16
ProSieben88 Min.Ab 16
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The Silence

Stanley Tucci aka Hugh Andrews kämpft gemeinsam mit seiner Familie um Leben und Tod: Die Menschheit wird von parasitären Kreaturen heimgesucht, die über ein derart feines Gehör verfügen, dass sie schon beim kleinsten Geräusch auf Angriff gehen. Um zu überleben, suchen die gehörlose Ally und ihre Familie in einem Wald Unterschlupf und stoßen schon bald auf eine weitere Gefahr ungeahnten Ausmaßes ...

Genre:
Horror, Science Fiction
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH