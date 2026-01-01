The Slaughterhouse Killer
Seine Leidenschaft für das Töten hält Box seit Jahrzehnten als Gehilfe im örtlichen Schlachthof auf Trab. Als Nathan, ein junger ehemaliger Häftling, seinen ersten Bewährungsjob im Schlachtbetrieb antritt, nimmt Box ihn gern unter seine Fittiche. Und Box 'kümmert' sich wirklich um seinen jungen Kollegen, denn als Nathan gemobbt wird, schlachtet Box den Peiniger kurzerhand direkt vor Nathans Augen ab und macht Nathan so zu seinem Mordkomplizen. Nathan entdeckt, dass auch ihm das wahllose Töten gefällt und so begeben sich die beiden nach der Arbeit auf dem Schlachthof immer wieder auf Mord-Tour. Nur Nathans ahnungsloser Freundin Tracey ist Box mit seiner ungehobelten und aufdringlichen Art ein Dorn im Auge. Nach einem besonders grausamen Mord, bei dem Nathan gezwungen ist, einen Jungen zu töten, wendet er sich von Box und dem Morden ab. Doch Box lässt sich nicht so einfach abservieren...