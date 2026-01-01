The Sniper
Hartman Fong (Richie Jen) gilt als der beste Scharfschütze in seiner Polizeieinheit. Doch als sein ehemaliger Partner Lincoln (Huang Xiaoming), ebenfalls ein exzellenter Sniper, bei einem Einsatz versehentlich eine Geisel tötet und in Haft kommt, ändert sich alles. Lincoln kommt nach Jahren auf freien Fuß und ist von Rache beseelt. Er glaubt, dass Hartmann und seine Kollegen für seinen tiefen Fall verantwortlich seien und startet einen tödlichen Rachefeldzug. Als der neue Scharfschütze OJ (Edison Chen) immer weiter in den Bann Lincolns gerät, wird er so ebenfalls zur Gefahr für seine Kollegen. Als Lincoln dann Hartmanns Tochter entführt, kommt es zum ultimativen Showdown. Es folgt ein tödliches Duell der besten Scharfschützen mitten in den Häuserschluchten Hongkongs.