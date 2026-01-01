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The Summit - Gipfel des Todes

The Summit - Gipfel des Todes

99 Min.Ab 12
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The Summit - Gipfel des Todes

Packender Dokumentarfilm mit einer Mischung aus Originalmaterial, Interviews mit Zeitzeugen und nachgestellten Szenen: Im Sommer 2008 machen sich 24 Bergsteiger auf, einen der gefährlichsten Berge der Erde zu erklimmen - den K2. Doch nur 13 überleben den Trip. Diese Katastrophe erschüttert nicht nur die Welt der Bergsteigerszene.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
IR, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH