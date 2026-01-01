The Tag-Along
Immobilienmakler Wei lebt mit seiner Großmutter in Taipei. Als sie eines Tages spurlos verschwindet, beginnt eine unheimliche Suche, die ihn und seine Freundin Yi-Chun in den Bann einer düsteren Legende zieht: Ein geheimnisvolles Mädchen in rotem Kleid erscheint auf alten Videoaufnahmen – und scheint die Ursache für eine Reihe mysteriöser Ereignisse zu sein. Wei wird zunehmend von Visionen und Albträumen geplagt, während Yi-Chun versucht, die Wahrheit hinter dem Verschwinden zu ergründen. Die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmt, als sie sich in den Bergen Taiwans einem uralten Dämon stellen müssen. Doch je näher sie der Wahrheit kommen, desto mehr geraten sie selbst in Gefahr – denn das Mädchen in Rot ist nicht nur ein Geist, sondern ein Spiegel ihrer tiefsten Ängste.