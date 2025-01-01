The Tag-Along 2
Sozialarbeiterin Li Shu-fen sucht verzweifelt nach ihrer schwangeren Tochter Ya-ting, die spurlos verschwunden ist. Die Spur führt zu einem mysteriösen Mädchen in Rot – einem Dämon, der Frauen mit Schuld und Trauma heimsucht. Gemeinsam mit der okkulten Expertin Mei-hua und der traumatisierten Shen Yi-chun aus Teil 1 taucht Shu-fen tief in eine Welt aus schwarzer Magie, Geisterritualen und tragischen Familiengeheimnissen ein. Die rote Erscheinung entpuppt sich als besessene Tochter Mei-huas, die durch dunkle Rituale wiederbelebt wurde. Als die Dämonin erneut entfesselt wird, beginnt ein erbitterter Kampf um Erlösung. Shu-fen muss sich nicht nur ihren Ängsten stellen, sondern auch die Liebe zu ihrer Tochter beweisen – bevor der Fluch alles verschlingt.