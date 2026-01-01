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The Third Identity - Im Bann der Macht

The Third Identity - Im Bann der Macht

99 Min.Ab 12
MOVIEDOME99 Min.Ab 12
MOVIEDOME
The Third Identity - Im Bann der Macht

The Third Identity - Im Bann der Macht

Sally Tyler, eine mutige US-Korrespondentin, verliebt sich in den charmanten britischen Agenten Leo Cauffield. Doch als Leo plötzlich verschwindet, wird ihre Liebe zur tödlichen Mission. Inmitten von Spionage, Verrat und geopolitischem Machtspiel deckt Sally eine Wahrheit auf, die alles infrage stellt – auch ihr Herz. Denn Leo ist nicht der Mann, den sie zu kennen glaubte. Und in der Welt der Geheimdienste ist Vertrauen tödlicher als jede Waffe.

Genre:
Drama
Produktion:
CA, GB, US, MT, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH