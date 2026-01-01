The Third Wave – Die Verschwörung
114 Min.Ab 16
114 Min.Ab 16
The Third Wave – Die Verschwörung
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, befindet sich Europa in einem Krieg mit international agierenden Verbrecher-Kartellen. Es ist ein Krieg, der unbedingt gewonnen werden muss. Denn die Gesetzesbrecher kontrollieren bereits einige der Führungsetagen von Industrie und Banken. Als der Ex-Cop Johan Falk unabsichtlich ihre Pläne durchkreuzt, gerät er ins Visier der Mächtigen. Doch Falk stellt sich dem Kampf!
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
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