The Tiger Hunter
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
The Tiger Hunter
Sami hat einen ganz einfachen Traum: Er möchte berühmt werden. So wie sein Vater sich als Tiger-Jäger einen Namen machte, möchte auch er in seinem Leben etwas Großartiges erreichen. Und ganz nebenbei das Herz seiner Jugendliebe Ruby gewinnen. Wo aber könnte man Größeres erreichen als in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Mit einem 30-Tage-Visum und einem Jobangebot als Ingenieur in der Tasche verlässt er sein indisches Heimatdorf und geht nach Chicago. Doch aus dem Job wird nichts. Als auch noch sein zukünftiger Schwiegervater zu Besuch kommt, bleibt Sami nichts Anderes übrig als den erfolgreichen Amerikaner zu spielen.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH