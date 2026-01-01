The Unsaid - Lautlose Schreie
The Unsaid - Lautlose Schreie
Der Psychologe Michael Hunter (Andy Garcia) kann den Selbstmord seines Sohnes nicht überwinden. Schuldgefühle, das Scheitern seiner Ehe und Probleme mit seiner zunehmend eigenständigen Tochter Shelly (Linda Cardellini), machen seinen selbstauferlegten Rückzug aus der Öffentlichkeit zur Qual. Auf Drängen einer jungen Kollegin willigt er in die Behandlung des 17-jährigen Tommy (Vincent Kartheiser) ein, dessen Mutter im Affekt von seinem Vater erschlagen wurde. Um dem verstörten Jungen helfen zu können, muss er immer tiefer in dessen Vergangenheit eintauchen und sieht sich dabei mehr und mehr an seinen eigenen Sohn erinnert. Doch Tommys Probleme sind weitaus größer, als er hätte ahnen können, und zu spät wird Michael klar, welche Gefahr sein Patient für sich selbst und seine Umwelt darstellt. Eine sich anbahnende Beziehung zwischen dem unberechenbaren Tommy und Michaels Tochter, lässt die Situation außer Kontrolle geraten. Als es Michael schließlich gelingt, Tommies düsteres Geheimnis zu lüften, verwandeln sich unterdrückte Ängste in brutale Gewalt.